' Un passo in salute' in marcia per promuovere la prevenzione dell' ictus cerebrale

Domenica 7, alle 10, si svolge sulle Mura di Ferrara la camminata non competitiva 'Un passo in salute' per sensibilizzare sulla prevenzione dell’ictus cerebrale. L’evento, aperto a tutti, prevede un percorso di passeggiata con ritrovo alle 9. La manifestazione mira a promuovere uno stile di vita attivo e consapevole, senza finalità di gara. È possibile partecipare senza preregistrazione, con accesso libero per cittadini di tutte le età.

Mettersi in marcia per promuovere la prevenzione dell'ictus cerebrale. Si chiama ‘Un passo in salute’ ed è la camminata ludico-motoria non competitiva, aperta a tutta la cittadinanza, che si svolgerà sulle Mura di Ferrara domenica 7 a partire dalle 10 (ritrovo alle 9.30 alla Porta degli Angeli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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UN PASSO IN SALUTE CAMMINATA PER SENSIBILIZZARE!!

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