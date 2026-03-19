Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è deceduto all'età di 84 anni. Nel corso della sua vita ha subito un ictus cerebrale che ha causato un'emiparesi e ha avuto successivamente un malore. Dopo aver lasciato la scena politica, Bossi ha affrontato diverse problematiche di salute, tra cui complicanze legate al suo stato fisico. La sua carriera politica si è conclusa diversi anni fa.

Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, si è spento all'età di 84 anni. Il "Senatur", da anni uscito dalla scena politica, nel suo passato ha avuto un ictus che rischiava di essergli fatale. L'ictus nel 2004 L’11 marzo 2004 Umberto Bossi è colpito da un ictus cerebrale che ne compromette seriamente le condizioni di salute. Il ricovero immediato suscita forte preoccupazione e, nonostante un lungo periodo di riabilitazione durato oltre un anno, alcune conseguenze, come l’emiparesi, non si risolvono completamente. Nonostante ciò, Bossi non si ritira dalla scena politica. Torna attivo alle elezioni del 2006, risultando eletto, anche se inizialmente rimane impegnato a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Umberto Bossi, l'ictus cerebrale (che ha portato all'emiparesi) e il malore: tutti i problemi di salute del fondatore della Lega

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È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni. Ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica, è stato segretario federale della Lega Nord fino al 2012 e successivamente presidente a vita; è stato anche ministro delle R - facebook.com facebook

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