Un nuovo riconoscimento per il Corpo di ballo del Teatro Massimo | premiata Martina Pasinotti

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, diretto da Jean-Sébastien Colau, ha ricevuto un nuovo premio. La danzatrice Martina Pasinotti è stata riconosciuta per il suo talento. La premiazione si è svolta di recente, confermando l’attenzione verso la compagnia. Nessun dettaglio su altri premi o partecipanti è stato comunicato.

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Un nuovo riconoscimento premia il valore del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo diretto da Jean-Sébastien Colau. Ieri sera, mercoledì 3 giugno, Martina Pasinotti ha ricevuto a Catania il "Premio delle Eccellenze della Danza", istituito per celebrare i protagonisti della scena coreutica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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