Un nuovo riconoscimento per il Corpo di ballo del Teatro Massimo | premiata Martina Pasinotti

Notizia in breve

Il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, diretto da Jean-Sébastien Colau, ha ricevuto un nuovo premio. La danzatrice Martina Pasinotti è stata riconosciuta per il suo talento. La premiazione si è svolta di recente, confermando l’attenzione verso la compagnia. Nessun dettaglio su altri premi o partecipanti è stato comunicato.