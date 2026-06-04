Un nuovo riconoscimento per il Corpo di ballo del Teatro Massimo | premiata Martina Pasinotti
Il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, diretto da Jean-Sébastien Colau, ha ricevuto un nuovo premio. La danzatrice Martina Pasinotti è stata riconosciuta per il suo talento. La premiazione si è svolta di recente, confermando l’attenzione verso la compagnia. Nessun dettaglio su altri premi o partecipanti è stato comunicato.
Un nuovo riconoscimento premia il valore del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo diretto da Jean-Sébastien Colau. Ieri sera, mercoledì 3 giugno, Martina Pasinotti ha ricevuto a Catania il "Premio delle Eccellenze della Danza", istituito per celebrare i protagonisti della scena coreutica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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