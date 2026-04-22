San Giorgio d’oro 2026 | massimo riconoscimento della città al dott Massimo Martino

L’Amministrazione comunale ha consegnato il premio San Giorgio d’oro 2026, il massimo riconoscimento della città. La cerimonia si è svolta ieri, durante un evento pubblico, alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. Il premio è stato assegnato al dottore in riconoscimento del suo contributo nel settore sanitario. La premiazione si è tenuta nel palazzo comunale, con un breve intervento delle autorità locali.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha consegnato il prestigioso premio San Giorgio d’oro 2026 al dr. Massimo Martino, direttore della Uoc Centro trapianti midollo osseo e direttore ad interim della Uoc ematologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.Questa onorificenza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026 Premio ‘Carmine Alboretti’: a Boscoreale riconoscimento al giornalista Massimo CorcioneTempo di lettura: 3 minutiL’Associazione Giornalisti Vesuviani promuove la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Carmine Alboretti”,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Notizie - Cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2026 al Teatro F. Cilea - mercoledì 22 aprile; Reggio Calabria conferisce il premio San Giorgio D'Oro 2026 alla memoria dell'ing. Gino Zani; Al Presidente INPS Gabriele Fava il Premio San Giorgio d'Oro della Città di Reggio Calabria; Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi, il Comune ammette l’errore: ora è corsa contro il tempo. San Giorgio d’Oro 2026, cerimonia al Cilea: tra i premiati anche Plastic Free RcL'attore Marcello Fonte, lo storico medico della Reggina Pasquale Favasuli e l'ex presidente f.f. della Regione Calabria tra i premiati. Accolta la proposta di CityNow, doveroso il riconoscimento a Pl ... citynow.it San Giorgio d’Oro 2026, a Reggio Calabria il premio a chi costruisce il futuroDal medico Martino all’attore Fonte fino alla memoria di Gino Zani, storie diverse unite da un legame che non si spezza ... corrieredellacalabria.it Rallentamenti e code sulla SS16 direzione sud a Bari San Giorgio - facebook.com facebook La festa di San Giorgio e la tradizione popolare: la sfilata e la benedizione dei cavalli, la Ballata del Santo, il Martiriu, le processioni, e la musica. Piana degli Albanesi · – Modica · Ragusa Ibla · - x.com