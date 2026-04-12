A Martina Franca, il Teatro Nuovo ospita un appuntamento con la comicità di Eleazaro Rossi nello spettacolo intitolato “Kamikaze”. Gli organizzatori hanno diffuso un comunicato in cui si sottolinea che l’evento rappresenta più di una semplice rappresentazione teatrale, coinvolgendo elementi come dichiarazioni, gesti e situazioni che si possono definire come una “catastrofe annunciata”.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Non solo uno spettacolo, una dichiarazione, un gesto, una catastrofe annunciata. Ma molto, molto divertente. Eleazaro Rossi, comico e conduttore televisivo noto per lo stile diretto e provocatorio approda sul palco del Teatro Nuovo. Domenica 12 aprile (sipario alle 21) in scena “Kamikaze”, il suo nuovo, irriverente spettacolo di stand-up comedy, la cui gestazione – si legge in una divertente nota di presentazione – non è stata facile: “ Per scrivere Kamikaze, Eleazaro Rossi ha compiuto un viaggio spirituale e ferroviario fino a Cividale del Friuli. Lì, ospite dell’Albergo Cividale (3 stelle, mezza pensione), ha trascorso alcune settimane a guardare il vuoto, ascoltare il silenzio, e cercare di capire se il problema fosse lui o il mondo.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: la comicità di Eleazaro Rossi in “Kamikaze” Teatro Nuovo

Arriva "Kamikaze" al teatro delle Muse con Eleazaro RossiIl comico e conduttore televisivo Eleazaro Rossi questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona porta in scena il suo ultimo spettacolo...

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