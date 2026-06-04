Un nuovo francobollo celebra i carabinieri e il legame con i cittadini
Un francobollo dedicato ai carabinieri sarà emesso da domani, 5 giugno, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’emissione rende omaggio all’arma e al rapporto con i cittadini, celebrando la cultura della legalità. La stampa del francobollo è stata autorizzata e sarà disponibile per il pubblico. Non sono stati comunicati dettagli sul design o sulla tiratura.
Un omaggio speciale alla cultura della legalità e alla vicinanza ai cittadini. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’emissione di un nuovo francobollo per l’arma dei carabinieri, che sarà disponibile da domani (5 giugno). L’iniziativa rientra nella serie tematica istituzionale denominata I valori sociali e prevede una tariffa B pari a 1,30 euro. La tiratura complessiva è stata fissata a 200milasedici esemplari per la carta valoria, a cui si aggiungono trentatremilatrecentotrentasei chiudilettera. Ogni foglio contiene ventiquattro pezzi e quattro chiudilettera posizionati agli angoli, arricchiti dal marchio ministeriale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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