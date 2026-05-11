L’Alfa Romeo e i carabinieri Il legame che tutela territori e cittadini

L’Alfa Romeo ha una lunga storia di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che utilizza da decenni veicoli di questa marca per diverse operazioni di pattuglia e servizio. Il rapporto si basa sull’impiego di automobili di alta qualità, spesso riconoscibili per il loro colore e design distintivi. Questa partnership contribuisce alla presenza sul territorio e al supporto alle attività di sicurezza, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e la comunità.

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Comandante Generale Luongo, cosa rappresenta Alfa Romeo per l'Arma dei Carabinieri? «Alfa Romeo rappresenta, per l’Arma dei Carabinieri, un partner storico. Si tratta di un legame, consolidatosi nel tempo, che affonda le proprie radici in oltre settant’anni di collaborazione al servizio del Paese. Questo rapporto si è progressivamente trasformato in un percorso comune fondato su fiducia reciproca, valori condivisi e una visione convergente della sicurezza e del servizio pubblico. Le vetture Alfa Romeo hanno accompagnato l’evoluzione dell’Arma, contribuendo non solo a migliorarne la capacità operativa, ma anche a definirne l’identità visiva e simbolica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L’Alfa Romeo e i carabinieri. Il legame che tutela territori e cittadini" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alfa romeo Tonale dei Carabinieri di Imperia - Emergenza 112 Notizie correlate Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Nicola Romeo: il genio dell’Alfa Romeo torna tra le radici lucane? Cosa sapere La Basilicata celebra dal 26 al 28 aprile il 150° anniversario di Nicola Romeo. Argomenti più discussi: Alfa Romeo Junior: la gamma si aggiorna e la dotazione si fa più ricca; L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio speciale diventa Oro; Lievi aggiornamenti per l’Alfa Romeo Junior; Alfa Romeo e Carabinieri, da 75 anni insieme per fare la storia del Paese e dell’auto. Arese (MI): presentato oggi al Museo Alfa Romeo il libro #Carabinieri e Alfa Romeo – al servizio del Paese, per celebrare i 75 anni di collaborazione. Durante l’evento, svelato anche il logo commemorativo dell’anniversario ? carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com