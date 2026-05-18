Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa convegno a Roma
Il 19 maggio, alle 17, si terrà a Roma un convegno intitolato “Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa”. L’evento si svolgerà nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto e ricorderà l’80° anniversario del primo voto delle donne e dell’Assemblea costituente. L’iniziativa coinvolge relatori e partecipanti interessati a approfondire il ruolo delle donne in quegli eventi storici.
ROMA - Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 17, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l'impresa - A 80 anni dal primo voto delle donne e dall'Assemblea costituente". Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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