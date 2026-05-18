Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa convegno a Roma

Il 19 maggio, alle 17, si terrà a Roma un convegno intitolato “Siamo una forza noi donne – Armida Barelli e le altre che fecero l’impresa”. L’evento si svolgerà nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto e ricorderà l’80° anniversario del primo voto delle donne e dell’Assemblea costituente. L’iniziativa coinvolge relatori e partecipanti interessati a approfondire il ruolo delle donne in quegli eventi storici.

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