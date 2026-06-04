Un milione di pasti in dono Bcc di Sam Marzano di San Giuseppe-Banco alimentare
La banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe celebra i suoi sette anni con la consegna di un milione di pasti al Banco alimentare. L’operazione rientra nelle iniziative promosse per il suo anniversario, senza ulteriori dettagli su modalità o destinatari. La donazione rappresenta un impegno in favore delle persone in difficoltà, secondo quanto comunicato dall’istituto.
La banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe compie settabta anni. Per il compleanno importante un’iniziativa clamorosa. Un milione di pasti in dono in tutta la Puglia. Iniziativa im collaborazione con il banco alimentare. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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