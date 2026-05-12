In provincia di Parma McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 300 pasti caldi a settimana

Da parmatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In provincia di Parma, la sesta edizione di Sempre aperti a donare coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare dell’Emilia Romagna. Ogni settimana vengono distribuiti circa 300 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo anche un momento di vicinanza e conforto. Questa iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di fragilità, combinando il gesto di solidarietà con un sostegno concreto.

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La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Parma, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare dell’Emilia Romagna donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 300 i pasti caldi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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