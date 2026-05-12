In provincia di Parma McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 300 pasti caldi a settimana

In provincia di Parma, la sesta edizione di Sempre aperti a donare coinvolge McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare dell’Emilia Romagna. Ogni settimana vengono distribuiti circa 300 pasti caldi a persone in difficoltà, offrendo anche un momento di vicinanza e conforto. Questa iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di fragilità, combinando il gesto di solidarietà con un sostegno concreto.

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Parma, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare dell’Emilia Romagna donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un sorriso a chi è più fragile. In provincia sono 300 i pasti caldi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

McDonald’s insieme a Banco Alimentare donano 210 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltàLa sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Catania, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia Ets e Banco Alimentare della Sicilia OdV...

A Sansepolcro McDonald’s e Casa Ronald McDonald Italia ETS insieme a Banco Alimentare della Toscana donano 50 pasti caldi a settimanaArezzo, 30 aprile 2026 – La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva a Sansepolcro, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco...