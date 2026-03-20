A San Marzano, i volontari stanno raccogliendo i rifiuti al santuario in preparazione dei festeggiamenti dedicati a San Giuseppe. L'intervento si svolge in vista delle celebrazioni ufficiali e coinvolge persone che si occupano di pulizia e cura dell’area sacra. La presenza di volontari in azione è stata segnalata nelle prime ore della mattina, mentre si procede con la sistemazione dell’ambiente.

Tarantini Time Quotidiano In vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza attiva nei pressi del Santuario della Madonna delle Grazie, a San Marzano di San Giuseppe, luogo simbolo delle celebrazioni religiose e popolari dedicate al Santo. L’intervento è in programma domenica 22 marzo a partire dalle ore 8:00 e prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area circostante il santuario, particolarmente frequentata durante gli eventi e spesso interessata da fenomeni di abbandono indiscriminato. L’obiettivo è ripristinare il decoro del sito e sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente alla vigilia di una ricorrenza molto sentita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San Giuseppe

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