Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale a Vimercate, città in provincia di Monza e della Brianza. L’arresto ha generato reazioni politiche nella comunità locale. L’indagine riguarda presunti collegamenti con attività terroristiche, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui capi di imputazione o sulle prove raccolte. La notizia ha suscitato attenzione pubblica e discussioni sulla sicurezza nella zona.

Vimercate (Monza Brianza) – L’ arresto del ventunenne Zakaria Ben Haddi, accusato di terrorismo internazionale, travalica i confini della cronaca giudiziaria e accende uno scontro politico a Vimercate, la città dove il giovane è nato e cresciuto. Scontro politico. Il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda, incassa una vittoria sull’autostrada La vicenda ha aperto un profondo dibattito sul territorio, diviso tra l’appello alla coesione sociale del centrosinistra e le richieste di linea dura del centrodestra. “Sarà l’inchiesta a fare piena luce sui fatti e sulle responsabilità”, dice il sindaco Francesco Cereda, definendo l’episodio “preoccupante e doloroso” e sottolineando “come odio, rancore e isolamento possano sfociare in percorsi di radicalizzazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Un martire jihadista vicino di casa: l’arresto di Zakaria per terrorismo scuote Vimercate

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