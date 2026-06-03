Un giovane di 21 anni, descritto come hikikomori e seguace dell’Isis, ha dichiarato che le esecuzioni pubbliche avvenute sono state fatte a scopo informativo. Durante un interrogatorio, ha riferito di passare circa dieci ore al giorno al computer, mentre in altri giorni si dedica alle faccende domestiche, alla spesa o a passeggiate. Nella sua abitazione sono stati trovati circa 22 mila euro.

Milano, 3 giugno 2026 – “In media sto circa 10 ore al giorno al computer, quasi tutti i giorni. Altri giorni pulisco casa, faccio la spesa, esco a fare una passeggiata”. “Ciò che mi ha più colpito del martirio è la dedizione a una causa, è una cosa che un po’ soffro perché questo ultimo anno per me è stato un po’ buio: in quarta liceo mi era passata la voglia di studiare e di fare tutto e venni bocciato, c’è un po’ il peso del fallimento che mi porto appresso”. L’auto-ritratto di Zakaria Ben Haddi, fermato domenica per terrorismo a Vimercate, in Brianza, pare proprio quello di un ragazzo che a un certo punto ha imboccato un tunnel senza uscita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zakaria, hikikomori 21enne seguace dell’Isis: “Le esecuzioni? A scopo informativo”. Indagini su 22mila euro trovati nella sua casa di Vimercate

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