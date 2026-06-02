Un uomo è stato arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale. È descritto come una persona schiva, con capelli folti, occhiali e un volto pieno. Di solito appare sempre di corsa, spesso con libri tra le mani. La sua vita si è svolta tra la casa, un liceo privato e l’università, secondo quanto riferito. L’arresto è avvenuto in relazione a sospetti legati a attività terroristiche.

Schivo e ombroso. Capelli folti, occhiali, viso pieno. Sempre di fretta, non di rado con i libri sottomano. Come quando, da adolescente, frequentava “il liceo a Monza”, raccontano i vicini. Scuola privata della buona borghesia brianzola, anche per Zakaria Ben Haddi, il 21enne arrestato ieri per terrorismo internazionale, nato e cresciuto a Vimercate, cuore della Silicon Valley lombarda, dai computer dell’Ibm all’hi-tech con Cisco, una parabola nella quale si è innestata l’immigrazione globale. Il percorso. Dopo il diploma si era iscritto all’università, “la madre lo diceva con un certo orgoglio, come tutti i genitori”, raccontano i conoscenti e, poi, senza che nessuno se ne accorgesse, si è radicalizzato, come testimoniano i tanti post sui social inneggianti all’Isis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Arrestato per terrorismo internazionale: chi è il “lupo solitario” di Vimercate cresciuto tra casa, liceo privato e università

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