Un gioco di esplorazione per scoprire il territorio

Un nuovo gioco di esplorazione, intitolato “Vacuum Cantus”, è pensato per le famiglie con bambini dai 5 anni in su. Il gioco combina narrazione, enigmi e la scoperta del territorio, coinvolgendo i partecipanti in una storia che include un professore rapito, un canto perduto e un detective particolare. È rivolto a gruppi familiari e mira a far conoscere il territorio attraverso attività interattive e di scoperta.

Un professore rapito, un canto perduto e un detective decisamente fuori dal comune: sono gli ingredienti di “Vacuum Cantus”, il nuovo gioco di esplorazione dedicato alle famiglie con bambini dai 5 anni in su, che unisce narrazione, enigmi e scoperta del nostro territorio.L'evento di lancio si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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