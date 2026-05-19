Valtellina terra di emozioni | prolungata fino al 21 giugno la campagna per scoprire il territorio
La campagna “Valtellina Terra d’Emozioni” è stata prorogata fino al 21 giugno. Promossa dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, coinvolge anche l’APF Valtellina e riceve il sostegno della Provincia di Sondrio. L’obiettivo è far conoscere il territorio attraverso esperienze, prodotti DOP e IGP e altre iniziative legate alla tradizione locale. La promozione si rivolge a chi desidera scoprire le peculiarità e i sapori autentici della zona.
Proseguirà fino al 21 giugno “Valtellina Terra d’Emozioni: esperienze uniche, gusto DOP e IGP”, la campagna promossa dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, in collaborazione con APF Valtellina e con il contributo della Provincia di Sondrio, per far scoprire il lato più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Sullo stesso argomento
Valtellina terra d'emozioni: al via la campagna che trasforma il viaggio in benessereIl bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche”...
Palazzo Tarasconi, prolungata al 14 giugno la mostra dedicata a Monet e agli ImpressionistiSarà prorogata di 15 giorni la chiusura della mostra, in corso a Parma a Palazzo Tarasconi, dal titolo “Impressionisti: 100 anni di riflessi".
Valtellina Terra d’Emozioni: prorogata fino al 21 giugno la campagna tra esperienze, gusto DOP e turismo slow #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook
Valtellina Taste of Emotion a Tuttofood 2026: degustazioni, showcooking e nuova web app Terra d’EmozioniIl Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina (DAQ) – Taste of Emotion sarà protagonista a Tuttofood, il salone internazionale dedicato ... radiotsn.tv
Valtellina Terra d’Emozioni, la campagna che racconta come viaggiare sia vitamina per il benessere degli italianiIl viaggio e la fuga sono temi cinematografici e letterari che abbracciano il bisogno più intimo dell’essere umano. Alcune storie nascono ... quotidiano.net