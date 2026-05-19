Valtellina terra di emozioni | prolungata fino al 21 giugno la campagna per scoprire il territorio

La campagna “Valtellina Terra d’Emozioni” è stata prorogata fino al 21 giugno. Promossa dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, coinvolge anche l’APF Valtellina e riceve il sostegno della Provincia di Sondrio. L’obiettivo è far conoscere il territorio attraverso esperienze, prodotti DOP e IGP e altre iniziative legate alla tradizione locale. La promozione si rivolge a chi desidera scoprire le peculiarità e i sapori autentici della zona.

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