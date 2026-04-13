Ozegna | la scuola esce dalle mura per scoprire il territorio

Gli studenti della scuola primaria di Ozegna hanno partecipato a due giornate di attività all'aperto, durante le quali hanno collaborato con i loro coetanei di un'altra località. In questa occasione hanno esplorato il territorio locale, portando le lezioni fuori dalle aule tradizionali e coinvolgendo direttamente i luoghi del comune canavese. L'evento ha visto la presenza di studenti provenienti da due diverse comunità che hanno condiviso esperienze di apprendimento sul territorio.

Gli studenti della scuola primaria di Ozegna hanno trascorso due giornate di formazione pratica e sociale accogliendo i compagni di Valgioie, trasformando il comune canavese in un centro di apprendimento territoriale. L’iniziativa, nata dalla sinergia con la Direzione Didattica di Giaveno, ha puntato a superare le mura scolastiche per offrire ai bambini un confronto diretto con la realtà locale e nuove dinamiche relazionali. Il territorio come aula didattica tra storia e socialità. L’interscambio non si è limitato alla semplice frequentazione delle classi, ma ha strutturato un percorso che ha messo al centro la scoperta del patrimonio locale. I piccoli ospiti sono stati accompagnati alla visita del Santuario della Madonna del Bosco, un luogo che rappresenta un pilastro storico e culturale per la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ozegna: la scuola esce dalle mura per scoprire il territorio Al via la 'Fiera delle Associazioni': una giornata per scoprire il cuore solidale del territorioAl via la ‘Fiera delle Associazioni’, un’intera giornata alla scoperta di oltre cinquanta realtà associative del terzo settore. Leggi anche: “Bari fortificata – la città dalle possenti mura”