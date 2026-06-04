Un giardino di acquerelli | corso gratuito di disegno visite guidate ed escursioni a Lama dei Peligni

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà a Lama dei Peligni un evento dedicato all’arte e alla natura nel giardino botanico Michele Tenore. La giornata prevede un corso gratuito di disegno, visite guidate e escursioni. L’iniziativa coinvolge appassionati di acquerelli e amanti del paesaggio naturale, offrendo un programma di attività aperto a tutti. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si rivolge a un pubblico di diverse età.