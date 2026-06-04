Un giardino di acquerelli | corso gratuito di disegno visite guidate ed escursioni a Lama dei Peligni
Sabato 6 giugno si terrà a Lama dei Peligni un evento dedicato all’arte e alla natura nel giardino botanico Michele Tenore. La giornata prevede un corso gratuito di disegno, visite guidate e escursioni. L’iniziativa coinvolge appassionati di acquerelli e amanti del paesaggio naturale, offrendo un programma di attività aperto a tutti. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e si rivolge a un pubblico di diverse età.
Giornata dedicata all'arte, alla natura e alla cultura, sabato 6 giugno, a Lama dei Peligni, nel giardino botanico Michele Tenore, con “Un giardino di acquerelli”. La giornata prevede un corso gratuito di disegno e acquerello naturalistico con Concetta Fiore per grandi e bambini, visite guidate e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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