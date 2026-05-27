Riaperto dopo i lavori l’ufficio postale di Lama dei Peligni

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Lama dei Peligni è stato riaperto dopo aver completato i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. La struttura, che era stata chiusa per interventi di miglioramento, è stata riaperta al pubblico oggi. La riapertura è stata annunciata con un evento locale, con la presenza di rappresentanti dell’azienda postale. La sede ora torna a essere operativa per i servizi ai cittadini.

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Dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, l’ufficio postale di Lama dei Peligni ha riaperto al pubblico. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Nazionale Frentana, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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