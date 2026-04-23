Festa della sfogliatella di Lama dei Peligni

Da chietitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile si è svolta a Lama dei Peligni la 25esima edizione della Festa della sfogliatella, un evento dedicato a uno dei dolci tradizionali del territorio. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto gustare questa specialità locale. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando residenti e turisti interessati a scoprire e assaporare le tradizioni culinarie della zona.

Una giornata all'insegna della dolcezza, quella di sabato 25 aprile, a Lama dei Peligni, dove c'è la 25esima edizione della Festa della sfogliatella, tipico dolce del territorio.Il cuore della manifestazione sarà piazza Umberto I, dove alle ore 16 apriranno gli stand gastronomici; alle ore 16 è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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