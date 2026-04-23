Festa della sfogliatella di Lama dei Peligni

Sabato 25 aprile si è svolta a Lama dei Peligni la 25esima edizione della Festa della sfogliatella, un evento dedicato a uno dei dolci tradizionali del territorio. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno potuto gustare questa specialità locale. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, attirando residenti e turisti interessati a scoprire e assaporare le tradizioni culinarie della zona.

Una giornata all'insegna della dolcezza, quella di sabato 25 aprile, a Lama dei Peligni, dove c'è la 25esima edizione della Festa della sfogliatella, tipico dolce del territorio.Il cuore della manifestazione sarà piazza Umberto I, dove alle ore 16 apriranno gli stand gastronomici; alle ore 16 è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Nuova slavina a Lama dei Peligni: la Maiella si ribellaUna nuova slavina ha colpito i monti della Maiella, specificamente nella frazione di Lama dei Peligni nel territorio del Teatino. Slavina si stacca dalla Maiella: abitazioni evacuate a Lama dei PeligniLa valanga si è verificata nello stesso punto dell'anno 2000, la massa nevosa è stata contenuta dall'invaso creato negli ultimi anni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 25ª Festa della Sfogliatella a Lama dei Peligni: il programma 2026; Vedi Napoli e poi mangia: ultimi appuntamenti e degustazioni gratuite a Napoli fino a maggio; A Minori la Festa del 25 Aprile tra memoria, giovani e impegno civile; Eventi Abruzzo weekend 24-26 aprile 2026. 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia ... tg24.sky.it Festa della Liberazione: Canto collettivo e al femminileL’edizione 2026 della Festa d’Aprile trasforma il 25 aprile in un grande laboratorio di partecipazione civica e dialogo interculturale. Oltre agli artisti locali, da Cuba arriva Maria Momoitia, da Gaz ... rainews.it Il lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della #Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi #ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei periodi di maggiore mobilità dell'intero anno. Sulla rete stradale - facebook.com facebook "Roma Città Aperta" alla Casa del Cinema per la Festa della Liberazione ift.tt/YZFa16T x.com