Un futuro d’altri tempi | una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni maremmane

Notizia in breve

Domenica 14 giugno, il Parco Avventura Fregene ospiterà “Un futuro d’altri Tempi”, una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni della Maremma. L’evento prevede bancarelle con prodotti tipici, dimostrazioni di mestieri tradizionali e attività culturali legate alla regione. Sono previsti anche momenti di intrattenimento e degustazioni, per far conoscere le specificità gastronomiche e artigianali locali. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.