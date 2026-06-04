Un futuro d’altri tempi | una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni maremmane
Domenica 14 giugno, il Parco Avventura Fregene ospiterà “Un futuro d’altri Tempi”, una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni della Maremma. L’evento prevede bancarelle con prodotti tipici, dimostrazioni di mestieri tradizionali e attività culturali legate alla regione. Sono previsti anche momenti di intrattenimento e degustazioni, per far conoscere le specificità gastronomiche e artigianali locali. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.
Al Parco Avventura Fregene arriva “Un futuro d’altri Tempi”: una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni maremmaneDomenica 14 giugno il Parco Avventura Fregene accoglie “Un futuro d’altri Tempi”, una giornata speciale pensata per celebrare i sapori, i gesti e le tradizioni della Maremma, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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