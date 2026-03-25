Assosomm partner del Giro d' Italia del Made in Italy | a Napoli una giornata dedicata ai giovani alle competenze e al futuro del lavoro

Il 25 marzo 2026 a Napoli si è svolta una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e alle prospettive future del lavoro, promossa da Assosomm, l'Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro. L'evento fa parte del progetto “Giro d'Italia del Made in Italy”, con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni e approfondire temi legati all'occupazione e alle competenze professionali.

Napoli, 25 marzo 2026 – Assosomm, Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro, è Partner della prima tappa del Giro d'Italia del Made in Italy, l'iniziativa itinerante promossa da Fondazione Imprese e Competenze, in collaborazione con La Casa del Made in Italy e con l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. L'evento, ospitato presso la Stazione Marittima di Napoli, mette al centro studenti, imprese e istituzioni, con l'obiettivo di valorizzare le competenze che rendono il Made in Italy un patrimonio distintivo e competitivo a livello internazionale. Come partner dell'iniziativa, Assosomm svolgerà attività dedicate all'orientamento e all'accompagnamento al lavoro: Colloqui informativi sul Made in Italy e sul mercato del lavoro, prenotabili dagli studenti tramite QR code. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Assosomm partner del “Giro d'Italia del Made in Italy”: a Napoli una giornata dedicata ai giovani, alle competenze e al futuro del lavoro Articoli correlati Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talentiSi terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del "Giro d’Italia del Made in Italy” che prenderà il via da Napoli... Giro d’Italia del Made in Italy: Napoli ospita il debutto della kermesse itineranteGiro d'Italia del Made in Italy: il 27 marzo a Napoli la prima tappa dell'evento su formazione e lavoro. Una selezione di notizie su Assosomm partner del Giro d'Italia del... Argomenti discussi: Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a Napoli: incontro tra scuole, imprese e giovani talenti. Giro d’Italia del Made in Italy: Napoli ospita il debutto della kermesse itineranteGiro d'Italia del Made in Italy: il 27 marzo a Napoli la prima tappa dell'evento su formazione e lavoro. Il programma alla Stazione Marittima. 2anews.it Il Giro d’Italia del Made in Italy fa tappa a NapoliSi terrà il prossimo 27 marzo 2026, presso la Stazione Marittima, la prima tappa del Giro d’Italia del Made in Italy che prenderà il via da Napoli ed è ... napolivillage.com