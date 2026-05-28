Domenica 31 maggio, piazza Cesare Leonelli a Campagnano di Roma ospiterà l’evento “Campagnano Terra di Sapori”. La manifestazione si concentra sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali e dei prodotti tipici del territorio. L’iniziativa mira a valorizzare le tradizioni culinarie e agricole della zona attraverso degustazioni e esposizioni. La giornata è rivolta a residenti e visitatori interessati a scoprire le specialità locali. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà durante l’intera giornata.

ROMA – Domenica 31 maggio piazza Cesare Leonelli, nel cuore di Campagnano di Roma, ospiterà “Campagnano Terra di Sapori”, evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali e dei prodotti del territorio. La manifestazione, a cura del Comune di Campagnano di Roma e Università Agraria di Campagnano, realizzata con il contributo di Regione Lazio e Arsial, proporrà per l’intera giornata un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico, tra degustazioni, laboratori, attività per bambini e momenti di convivialità. A partire dalle ore 10, in concomitanza con il mercatino di Campagnano, sarà attivo il Mercato Agricolo, con espositori e produttori del Lazio che presenteranno eccellenze agroalimentari e specialità tipiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Campagnano Terra di Sapori”, il 31 maggio una giornata dedicata alle eccellenze del territorio

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