Un fine settimana tra profumo di cinghiale boccali artigianali cammini d' autore e mostre | il ricco weekend forlivese

Nel fine settimana, Forlì ospita diverse iniziative culturali e gastronomiche, tra cui sagre dedicate alla cucina locale e feste della birra. Sono previsti anche concerti e mostre, offrendo un programma vario per i visitatori. La città si anima con eventi che coinvolgono sia aspetti culinari, come il profumo di cinghiale e i boccali artigianali, sia attività culturali, come i cammini d'autore.

Forlì si prepara a un weekend all'insegna del cibo e della cultura, tra sagre, feste della birra, concerti e mostre. I sapori del territorio si accendono tra feste della birra, pranzi in agriturismo e sagre dedicate alla selvaggina. La grande musica e il teatro animano le piazze e i musei, mentre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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