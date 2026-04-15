Sagra del cinghiale madonita e mostra mercato agrozootecnica | weekend ricco di eventi a Gangi

Dal 17 al 19 aprile 2026 a Gangi si svolgeranno due eventi importanti: la 11ª Mostra Mercato Agrozootecnica e la 4ª Sagra del Cinghiale Madonita. Le iniziative sono organizzate dall’Associazione Sant’Isidoro in collaborazione con il Comune. La mostra si concentrerà sull’esposizione di prodotti e attrezzature agricole, mentre la sagra offrirà spettacoli e degustazioni legati alla tradizione locale. Entrambi gli eventi si terranno nel centro della città, attirando visitatori da diverse zone.

Dal 17 al 19 aprile 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama rurale madonita: la Mostra Mercato Agrozootecnica, giunta alla sua 11ª edizione, e la 4ª Sagra del Cinghiale Madonita, iniziative promosse dall’Associazione Sant’Isidoro in collaborazione con il Comune di Gangi.Per tre.🔗 Leggi su Palermotoday.it Sagra del cinghialeA Scarperia, il mese di febbraio si tinge dei sapori decisi della tradizione toscana grazie a un appuntamento gastronomico dedicato alla... Si parla di: GANGI, Al via l’11ª Mostra Mercato Agrozootecnica e la 4ª Sagra del Cinghiale Madonita: tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio. La Sagra del cinghiale ha 60 anni: Sarà un’edizione davvero specialeCAPALBIOTutto pronto a Capalbio per la Sagra del Cinghiale, che quest’anno spegne 60 candeline. Partirà oggi e durerà per l’intero weekend – per riprendere poi dal 10 al 14 settembre – l’evento fiore ... lanazione.it Sagra del cinghiale, si parte. Liscio con Roberta CappellettiLa 35ª edizione della Sagra del Cinghiale di Premilcuore, organizzata nell’Area Feste dall’Associazione Cinghialisti Alto Rabbi, ai aprirà con la cena di stasera e si concluderà domenica. Degustazioni ... ilrestodelcarlino.it