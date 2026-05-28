Un ponte di emozioni tra sapori del Sud bruschetta natura e l’80esimo della Repubblica | il ricco weekend forlivese

Forlì si appresta a un weekend speciale con eventi legati ai festeggiamenti del 2 giugno. In piazza Saffi si svolgono iniziative dedicate ai sapori del Sud, mentre ai Romiti si tiene una festa con la tradizionale bruschetta. Durante il fine settimana si celebra anche l’80esimo anniversario della Repubblica. Nessuna altra attività è stata annunciata, e le autorità hanno comunicato il programma ufficiale.

Forlì si prepara a un ponte del 2 giugno straordinario, tra sapori del Sud in piazza Saffi e la tradizione della Bruschetta ai Romiti. Il centro si anima con i compleanni della Biblioteca Saffi e il messaggio di rinascita di "Tutti insieme con un fiore", mentre la natura chiama con il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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