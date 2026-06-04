Il team di karate di Arezzo ha conquistato due titoli regionali in Toscana. Le atlete coinvolte sono Maria Caneschi e Bianca Maria Farini, che hanno ottenuto i riconoscimenti nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta il 4 giugno 2026. Entrambe le atlete hanno partecipato alla gara e sono state premiate con i titoli regionali, confermando la loro posizione nel panorama sportivo locale.

Arezzo, 4 giugno 2026 – con Maria Caneschi e Bianca Maria Farini. La società aretina è tornata sul tatami al Palaramini di Empoli per i campionati regionali Juniores dove, schierando nove atlete e atleti nati nel biennio 2009-2010, è risultata come assoluta protagonista con due ori, un argento e tre bronzi che hanno permesso di festeggiare ben sei qualificazioni alle finali nazionali in calendario sabato 20 e domenica 21 giugno al PalaPellicone a Lido di Ostia. Il gruppo dell’AKA, guidato dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, ha effettuato una prova di altissimo valore tecnico, confermando la bontà del percorso di crescita vissuto in palestra e la capacità di lasciare il segno nelle massime competizioni toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un doppio titolo toscano per l’AKA Team Karate di Arezzo

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