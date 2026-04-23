L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio Giovanissimi

L'AKA Team Karate di Arezzo ha vinto il Gran Premio Giovanissimi tenutosi a Empoli. La competizione si è svolta il 23 aprile 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra locale, che si è distinta nelle varie categorie della gara. La manifestazione ha coinvolto diverse scuole di karate provenienti dalla regione e da altre parti della penisola.

Arezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie pre-agonistiche ha visto la società aretina scendere sul tatam i con ventinove bambini e bambine dai cinque agli undici anni che sono riusciti a festeggiare dodici ori, quattro argenti e undici bronzi, per un totale di ventisette medaglie che sono valse il primo posto nella classifica generale tra venti squadre presenti. I giovani portacolori dell’AKA Team Karate, guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, sono riusciti a lasciare il segno in tutte le specialità di gara quali...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio Giovanissimi Notizie correlate Scherma. Gran Premio giovanissimi, oro a squadre per le ragazzeIl Circolo Schermistico Forlivese torna dal Gran premio giovanissimi a squadre di Caorle con una strepitosa medaglia d’oro ottenuta dal team... Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un... Contenuti e approfondimenti L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio GiovanissimiArezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie pre-agonistiche ha visto la società ... lanazione.it Ventidue medaglie e secondo posto per l’AKA alla Coppa del CarnevaleArezzo, 2 marzo 2026 – Ventidue medaglie e secondo posto assoluto alla Coppa del Carnevale per il debutto dell’AKA Team Karate di Arezzo. La società cittadina, guidata dal Maestro Benemerito Enzo ... lanazione.it