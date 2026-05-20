L’Aka Team Karate monopolizza la squadra toscana del Trofeo Coni
Tre atleti di una squadra di karate di Arezzo rappresenteranno la Toscana al Trofeo Coni 2026. La fase regionale di qualificazione si è svolta nel palazzetto di Vecchiano, in provincia di Pisa, e ha visto partecipare numerosi giovani atleti della regione. La competizione si è conclusa con una selezione di chi avanzerà alla fase nazionale, che si terrà prossimamente. La squadra toscana si è distinta durante le gare, ottenendo i risultati necessari per la qualificazione.
Tre atleti dell’Aka Team Karate di Arezzo rappresenteranno la Toscana al Trofeo Coni 2026. Il percorso di avvicinamento verso l’importante manifestazione nazionale giovanile ha preso il via con la fase regionale di qualificazione che, ospitata dal palazzetto di Vecchiano a Pisa, ha registrato un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio GiovanissimiArezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli.
AKA Team Karate domina a Empoli: primo posto e 27 medaglie al Gran Premio GiovanissimiGrande successo per l’AKA Team Karate di Arezzo che ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle...
L’Aka Team Karate monopolizza la squadra toscana del Trofeo ConiI ragazzi della società aretina hanno occupato ognuno dei tre posti disponibili per le finali nazionali. La fase regionale ha premiato l’AKA Team Karate che rappresenterà la Toscana a ottobre in Pugli ... arezzonotizie.it
L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio GiovanissimiArezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie pre-agonistiche ha visto la società ... lanazione.it