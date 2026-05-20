L’Aka Team Karate monopolizza la squadra toscana del Trofeo Coni

Tre atleti di una squadra di karate di Arezzo rappresenteranno la Toscana al Trofeo Coni 2026. La fase regionale di qualificazione si è svolta nel palazzetto di Vecchiano, in provincia di Pisa, e ha visto partecipare numerosi giovani atleti della regione. La competizione si è conclusa con una selezione di chi avanzerà alla fase nazionale, che si terrà prossimamente. La squadra toscana si è distinta durante le gare, ottenendo i risultati necessari per la qualificazione.

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