un convegno celebra i 56 anni dal primo voto per la regione toscana

Un convegno si è tenuto a Firenze per ricordare il 56° anniversario delle prime elezioni regionali in Toscana, svoltesi il 7 e l’8 giugno 1970.

Firenze, 4 giugno 2026 – Un convegno che ricorda il 56o anniversario delle prime elezioni regionali che si svolsero il 7 e l'8 giugno del 1970. E' quanto organizza la Regione Toscana: l'iniziativa si intitola 'La repubblica regionale di Piero Calamandrei '. Il programma prevede per domenica 7 giugno una mattinata di riflessione e approfondimento nella sede della presidenza della Regione Toscana a Firenze: tra i presenti il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini e Paolo Caretti, professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Firenze. Sempre per festeggiare la ricorrenza, alle 12 in piazza Duomo è in programma il concerto della fanfara dei carabinieri, aperto a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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