La Toscana ha celebrato gli 80 anni del voto alle donne con l’evento ‘Tanto di Cappello’. L’appuntamento si è svolto martedì 2 giugno alle 12 in piazza Duomo, a Firenze, davanti alla sede della presidenza regionale. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e organizzazioni femminili, con momenti di memoria e riflessione sulla storia del suffragio femminile. L’evento ha avuto come obiettivo il ricordo dell’evento storico e il riconoscimento del ruolo delle donne nella società.

FIRENZE – Martedì (2 giugno) alle 12, in piazza Duomo a Firenze, davanti alla presidenza della Regione, l’assessora alle pari opportunità Cristina Manetti inaugurerà Tanto di Cappello, iniziativa promossa nell’ambito de La Toscana delle Donne per celebrare l’80esimo anniversario del voto alle donne e il valore della partecipazione femminile alla costruzione della democrazia italiana. Sarà allestito un grande prato verde con i cappelli di paglia, un evento che nel giorno della Festa della Repubblica unisce memoria, diritti e tradizione. La grande installazione dedicata alla storia del cappello di paglia fiorentino, simbolo di un’eccellenza produttiva profondamente legata al lavoro delle donne e alle battaglie per l’emancipazione e i diritti, racconterà proprio questa storia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Con ‘Tanto di Cappello’, la Toscana celebra gli 80 anni del voto alle donne

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