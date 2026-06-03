La Toscana celebra domenica il 56esimo anniversario del primo voto regionale. La ricorrenza si è svolta con eventi e cerimonie ufficiali in tutta la regione. Le celebrazioni hanno coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, con momenti dedicati alla memoria storica e alla partecipazione democratica. La data ricorda l’introduzione del voto regionale, avvenuta nel 1967. Nessuna informazione su ulteriori dettagli o interventi specifici durante la giornata.

FIRENZE – La Toscana domenica (7 giugno) festeggia il 56esimo anniversario del primo voto per la Regione. Era infatti il 1970 quando i cittadini toscani, il 7 e l’8 giugno, furono chiamati per la prima volta alle urne per eleggere i propri rappresentanti nell’ente territoriale appena istituito, così come avvenne per le altre 14 Regioni a statuto ordinario (già previste dalle Costituzione del ‘46 ma a cui non si era fino ad allora dato corso). “Il 7 giugno per noi è una data importante – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani –. È una data che ci serve per coltivare il ricordo e attrezzarsi per nuove sfide. Fa allora che 56 anni fa... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana in festa per il 56esimo anniversario del primo voto in Regione

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