Contest Liberi Tutti | aperte le iscrizioni al concorso per band e musicisti toscani

Sono aperte le iscrizioni al contest Liberi Tutti, dedicato a band, solisti e formazioni musicali di qualsiasi genere che operano in Toscana. La competizione si rivolge a artisti provenienti dalla regione e si svolgerà a Sesto Fiorentino. Le adesioni devono essere inviate entro la scadenza stabilita. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti che rispettano i requisiti indicati nel bando. La data di inizio del concorso sarà comunicata successivamente.

Sesto Fiorentino (Firenze), 23 maggio 2026 - A tutte le band, i solisti e le formazioni musicali di qualsiasi genere che operano nell’area toscana. Sono aperte dal 25 maggio al 25 giugno le iscrizioni al Contest Musicale Liberi Tutti 2026 promosso dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Querceto Live, Radio Giglio Rosso e Centro Musicale Parsifal. La partecipazione è gratuita, gli artisti interessati dovranno inviare un video con l’esecuzione di un brano - anche non professionale o registrato dal vivo - e una breve biografia artistica all’indirizzo e-mail [email protected], specificando nell’oggetto “Contest Liberi Tutti 2026”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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