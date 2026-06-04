Un nuovo cerotto wireless monitora lo stress in tempo reale, applicato direttamente sulla pelle. Attraverso sensori integrati, rileva i livelli di tensione e pressione corporea senza bisogno di collegamenti complicati. Il dispositivo invia i dati a un’app, consentendo di osservare immediatamente le variazioni fisiologiche. Questa tecnologia permette di avere un quadro continuo e immediato dello stato di stress, prima ancora che venga percepito dalla mente o espresso verbalmente.

Il corpo sa. Prima della mente, prima delle parole, prima persino della consapevolezza. Sa quando qualcosa non va, quando la pressione supera una soglia invisibile, quando l’equilibrio interiore inizia a cedere. E ora, per la prima volta, c’è un dispositivo capace di ascoltarlo in tempo reale — sottile come un cerotto, silenzioso come un pensiero, preciso come un esame del sangue. Ricercatori della Northwestern University hanno presentato su Science Advances un sistema indossabile senza fili che, applicato al petto come un comune cerotto medicato, monitora cinque segnali fisiologici simultaneamente: l’attività cardiaca, il ritmo respiratorio, la risposta della sudorazione cutanea, il flusso sanguigno superficiale e la temperatura della pelle. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Un cerotto wireless misura lo stress in tempo reale

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