Stress battito e respiro | il cerotto intelligente che ti salva la vita

Un nuovo cerotto intelligente è stato sviluppato per monitorare stress, battito cardiaco e respiro in tempo reale. Questo dispositivo si applica sulla pelle e trasmette i dati a un'applicazione mobile, consentendo di rilevare eventuali anomalie o segnali di allarme. La tecnologia punta a offrire un monitoraggio continuo senza l’uso di dispositivi ingombranti, facilitando l’osservazione della salute in modo discreto e costante.

Negli ultimi anni la tecnologia indossabile ha fatto passi da gigante. Dopo smartwatch e braccialetti fitness, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo dispositivo che sembra uscito da un film di fantascienza: un cerotto intelligente capace di monitorare continuamente il battito cardiaco, la respirazione e persino il livello di stress. Ma chi lo ha inventato? Funziona davvero? E cosa dicono gli studi scientifici? Il cerotto intelligente è un piccolo dispositivo elettronico flessibile che aderisce alla pelle come un normale cerotto. Al suo interno contiene sensori miniaturizzati in grado di raccogliere dati fisiologici in tempo reale. A. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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