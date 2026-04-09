Liguria | ricarica wireless nei Pronto Soccorso per ridurre lo stress

La Regione Liguria ha annunciato l’installazione di postazioni di ricarica wireless all’interno dei Pronto Soccorso. Questa iniziativa mira a permettere ai pazienti e al personale di ricaricare facilmente i dispositivi mobili durante le visite o i turni di lavoro. Le nuove postazioni saranno collocate nei reparti di emergenza, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei dispositivi elettronici in un ambiente spesso caratterizzato da tempi di attesa prolungati.

La Regione Liguria si prepara a dotare i reparti di emergenza con postazioni per la ricarica wireless dei cellulari. L’iniziativa, proposta da Garibaldi, mira a risolvere il problema della comunicazione attende cure nei Pronto soccorso del territorio ligure. Sandro Garibaldi ha presentato un’interrogazione per garantire ai pazienti la possibilità di ricaricare gli smartphone tramite tecnologia QI o wireless. L’obiettivo è colmare un vuoto tecnologico che si presenta spesso durante le lunghe attese nei reparti di primo intervento. L’assessore alla Sanità Nicolò ha accolto con favore la proposta avanzata dal vice capogruppo regionale della Lega. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: ricarica wireless nei Pronto Soccorso per ridurre lo stress Pronto Soccorso, non solo cure: in Liguria in arrivo le stazioni di ricarica per gli smartphoneNell'ultima seduta del consiglio regionale il consigliere Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) ha chiesto alla Giunta "quali iniziative attiverà... Sanità Liguria: 2,5 milioni di esami persi e caos nei Pronto SoccorsoStefano Giordano, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, ha sollevato in Aula un allarme sulla reale accessibilità delle cure sanitarie in... Temi più discussi: Regione: Viabilità a Riva Trigoso finanziato il progetto con 199mila euro; Regione: in Consiglio pesca, Amt e strada provinciale in Val Graveglia; Sandro Garibaldi: Stazioni di ricarica (wireless/QI) nei pronto soccorso; Garibaldi: stazione ricarica smartphone nei Pronto soccorso della Liguria. Garibaldi: stazione ricarica smartphone nei Pronto soccorso della LiguriaRegione Liguria avvierà le idonee iniziative per installare stazioni di ricarica (wirless/QI) nei Pronto soccorso del nostro territorio. Analytical cookies are used to understand how visitors ... ligurianotizie.it Sanità, Garibaldi (Lega): Stazioni di ricarica smartphone per i pazienti nei Pronto soccorso della LiguriaSanità, Garibaldi (Lega): Stazioni di ricarica smartphone per i pazienti nei Pronto soccorso della Liguria ... msn.com E' stato subito soccorso dai presenti, che hanno iniziato le manovre rianimatorie, e poi dal 118. Ma nonostante i tentativi andati avanti a lungo, il giovane non si è mai ripreso ed è morto in pronto soccorso. x.com L’episodio alla farmacia di via Beccaria, il piccolo si trovava con la madre e probabilmente voleva accarezzare l’animale. E’ intervenuta l’ambulanza, il ferito è stato medicato in Pronto soccorso - facebook.com facebook