Un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano

Un soldato delle Nazioni Unite è morto nel sud del Libano dopo essere stato colpito da proiettili a Marjayoun. Secondo i caschi blu, ha riportato ferite gravi e si è spento successivamente. Nessun dettaglio su eventuali responsabili o motivazioni. La missione delle Nazioni Unite nella zona ha confermato l’incidente e ha avviato le verifiche del caso. La zona rimane sotto osservazione.

I caschi blu delle Nazioni Unite in Libano affermano che un soldato è morto a causa delle ferite riportate dopo che alcuni proiettili hanno colpito la sua posizione a Marjayoun, nel sud-est del Libano. Due altri peacekeeper sono rimasti feriti.Secondo quanto si è appreso lo scontro a fuoco è. 🔗 Leggi su Today.it

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Tre caschi blu indonesiani delle Nazioni Unite sono stati uccisi in due distinti incidenti nel sud d

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