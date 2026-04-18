Un soldato francese impegnato in Libano nell’ambito dell’Unifil è stato ucciso in un attacco che ha coinvolto anche altri tre militari feriti. L’attacco si è verificato in una zona sotto controllo delle forze di pace internazionali, e l’Unifil ha confermato la perdita umana. Il presidente francese ha dichiarato di ritenere che l’attacco possa essere stato compiuto da forze di Hezbollah.

Un soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo un attacco contro i caschi blu in Libano. Ad annunciarlo è stato Emmanuel Macron su X. “Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah”, ha aggiunto. “La Francia chiede che le autorità libanesi arrestino immediatamente i responsabili e si assumano le proprie responsabilità”, ha concluso il presidente francese nel suo post social dopo la morte del sergente maggiore Florian Montorio. Versione successivamente confermata anche dall’Unifil, che in una nota ha riassunto quanto accaduto in Libano: “Questa mattina una pattuglia dell’Unifil che stava...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Casco blu francese ucciso in Libano, Macron: “Pensiamo sia stato Hezbollah”. L’Unifil conferma

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