Nella notte, un militare indonesiano della missione Unifil nel sud del Libano è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco all’interno di una postazione della Forza Onu vicino ad Adchit Al Qusayr. Sul luogo si svolgono scontri tra le forze di Hezbollah e l’esercito israeliano, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Nella notte un casco blu della missione Unifil nel sud del Libano è stato colpito e ucciso da un proiettile all’interno di una postazione della Forza Onu nei pressi di Adchit Al Qusayr, dove sono in corso scontri tra Hezbollah e l’esercito di Israele. Il soldato morto era indonesiano. Un secondo casco blu è rimasto gravemente ferito. Nella zona sono impegnati anche i militari della Brigata Sassari, nessuno dei quali è stato coinvolto nell’attacco. Avviata un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. «Siamo profondamente addolorati per questa perdita. La sicurezza dei caschi blu delle Nazioni Unite deve essere sempre rispettata in conformità al diritto internazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ucciso un casco blu indonesiano nel sud del Libano

Articoli correlati

Libano, un casco blu ucciso: Jakarta pretende chiarezza sull’esplosioneOrrore nel sud del Libano, vicino ad Adchit Al Qusayr, dove un proiettile – al momento non identificato – ha colpito una base Unifil causando la...

Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo potrebbe esserci a breve”. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il...

Trump: presto un accordo, mentre l'Iran mette in guardia dall'invasione di terra Usa

Tutti gli aggiornamenti su Ucciso un casco blu indonesiano nel sud...

Temi più discussi: Unifil: 'Ucciso un casco blu in un'esplosione nel Sud del Libano'; Nel sud del Libano ucciso un casco blu della missione Onu; Esplosione nel sud del Libano, ucciso un casco blu. Guterres: Ferma condanna, si rispetti il diritto internazionale; Unifil: Ucciso un casco blu in un'esplosione nel sud del Libano.

Esplosione nel sud del Libano, ucciso un casco blu. Guterres: «Ferma condanna, si rispetti il diritto internazionale»Il colpo di artiglieria è caduto nel quartier generale del contingente indonesiano. La zona, dove è in corso la missione della Brigata Sassari, devastata dagli scontri tra Israele ed Hezbollah ... unionesarda.it

Guerra Iran, un casco blu ucciso in Libano. Trump: «Buone trattative, abbiamo ottenuto un cambio di regime. E potremmo impadronirci del petrolio»L'esercito israeliano ha annunciato di essere attualmente impegnato in attacchi contro le infrastrutture del regime iraniano «in tutta Teheran». Lo ha scritto l'Idf su Telegram: «Stiamo colpendo infra ... leggo.it

Libano, ucciso in un’esplosione soldato Onu indonesiano. Trump: “L’Iran da oggi consentirà il passaggio di 20 petroliere attraverso Hormuz” x.com

Il nuovo missile Usa colpisce l'Iran. Il «Precision Strike» ha ucciso 21 persone in una scuola elementare - facebook.com facebook