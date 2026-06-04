Un cantiere da 22 milioni dalla prossima settimana si inizia a costruire la circonvallazione di Santa Giustina

Lunedì 8 giugno partiranno i lavori per la costruzione della circonvallazione di Santa Giustina, un progetto da 22 milioni di euro. Le attività preparatorie segneranno l'inizio di un intervento che cambierà la viabilità locale. La realizzazione dell'opera era attesa da diversi anni e rappresenta un intervento di grande portata per la zona. I lavori prevedono una serie di fasi che si protrarranno nel tempo, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura in un periodo ancora da definire.

Dopo anni d'attesa, arriva il giorno dell'apertura dei cantieri. Partiranno lunedì, 8 giugno, le prime attività preparatorie per la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, un'infrastruttura attesa da anni e destinata a modificare in modo significativo la viabilità del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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