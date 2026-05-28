Viabilità cantieri e piste ciclabili | Santa Giustina si prepara alla nuova circonvallazione da 22 milioni
Oltre cinquanta residenti si sono riuniti mercoledì sera in sala civica per discutere della nuova circonvallazione da 22 milioni di euro. Durante l’assemblea, hanno presentato richieste concrete e chiesto un confronto diretto con l’amministrazione. La stazione appaltante dell’opera, Anas, sarà coinvolta in futuri incontri. La discussione si è concentrata su viabilità, cantieri e piste ciclabili, con l’obiettivo di influenzare i lavori in corso.
Oltre cinquanta residenti, un confronto diretto con l'amministrazione e una serie di richieste concrete da portare al tavolo di Anas, stazione appaltante dell'opera: l'assemblea pubblica di mercoledì sera alla sala civica di via Montiano 16 ha centrato l'obiettivo. L'incontro - convocato per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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