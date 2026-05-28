Viabilità cantieri e piste ciclabili | Santa Giustina si prepara alla nuova circonvallazione da 22 milioni

Notizia in breve

Oltre cinquanta residenti si sono riuniti mercoledì sera in sala civica per discutere della nuova circonvallazione da 22 milioni di euro. Durante l’assemblea, hanno presentato richieste concrete e chiesto un confronto diretto con l’amministrazione. La stazione appaltante dell’opera, Anas, sarà coinvolta in futuri incontri. La discussione si è concentrata su viabilità, cantieri e piste ciclabili, con l’obiettivo di influenzare i lavori in corso.