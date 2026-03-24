Il Giappone ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento delle proprie capacità di guerra elettronica con il primo volo del nuovo EC-2, un velivolo derivato dal cargo Kawasaki C-2, avvenuto dalla base di Gifu. Soprannominato “brutto anatroccolo” per la sua forma tozza e il muso bulboso, l’EC-2 ha un compito preciso: quello di disturbare e neutralizzare radar nemici, sistemi di comunicazione e collegamenti satellitari, operando da una distanza sicura. L’aereo sarà assegnato al Electronic Warfare Operations Group della JASDF presso la base di Iruma, a est di Tokyo, e dovrebbe entrare in servizio operativo nel marzo 2027. Con un budget di 41,4 miliardi di yen (circa 262 milioni di dollari) stanziato nel 2025-26, il programma dimostra quanto Tokyo consideri strategico il dominio elettromagnetico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un super aereo per la guerra elettronica: cosa sappiamo del "brutto anatroccolo" giapponese

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