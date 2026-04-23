Mugnone l’attacco fulmineo dell’airone | scompare un anatroccolo

Giovedì 23 aprile, nel torrente Mugnone, un airone cenerino ha attaccato e ucciso un anatroccolo, riducendo a otto il numero di piccoli presenti nella nidiata presso le Cure. L’episodio si è verificato durante le ore diurne, attirando l’attenzione di chi si trovava nei pressi dell’area naturale. La presenza di uccelli predatori nel corso d’acqua non è insolita in questa stagione.

? Cosa sapere Un airone cenerino ha ucciso un anatroccolo nel torrente Mugnone giovedì 23 aprile.. L'attacco ha ridotto a otto il numero di piccoli nella nidiata presso le Cure.. Un airone cenerino ha sottratto un anatroccolo nel torrente Mugnone questa mattina, giovedì 23 aprile, nei pressi del ponte che collega via del Ponte alle Riffe e via Madonna della Querce. La scena si è consumata all’altezza delle Cure, dove la fioritura primaverile sta portando nuova vita lungo le sponde del corso d’acqua. Un gruppo di piccoli anatre appena nati stava nuotando tranquillamente sotto la protezione della madre, quando l’equilibrio è stato spezzato dall’arrivo improvviso di un predatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mugnone, l’attacco fulmineo dell’airone: scompare un anatroccolo Notizie correlate Leggi anche: Furto fulmineo a Torino: scompare l’incasso di Sorbillo con un inganno Leggi anche: Cesenatico trionfa: 1.500 atleti e il debutto storico dell’Airone