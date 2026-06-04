un aiuto ai genitori separati

La separazione di una coppia può portare a difficoltà economiche per i genitori. Oltre alle conseguenze emotive e familiari, la divisione delle risorse e delle responsabilità può creare problemi finanziari immediati. La gestione delle spese e dei beni condivisi diventa più complessa, incidendo sulla stabilità economica dei genitori coinvolti.

La separazione di una coppia non comporta soltanto conseguenze sul piano affettivo e familiare, ma può trasformarsi rapidamente anche in una difficoltà economica concreta. Per questo motivo il Comune di Gallarate ha deciso di mettere in campo una misura di sostegno rivolta ai genitori separati che, dopo la fine della convivenza, si trovano a dover affrontare spese aggiuntive per il mantenimento dei figli e per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa. L’amministrazione comunale ha infatti istituito un fondo da 20mila euro destinato all’erogazione di contributi economici una tantum a favore dei genitori non collocatari di figli minori.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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