Bonus casa genitori separati fino a 500 euro al mese per un anno | l'aiuto annunciato da Salvini

In una conferenza stampa, un rappresentante del governo ha comunicato l’introduzione di un nuovo bonus destinato ai genitori separati che si trovano senza una casa, ma hanno figli a carico. Il sostegno prevede un contributo massimo di 500 euro al mese per un anno. La misura mira a fornire un aiuto economico a chi si trova in difficoltà abitativa a causa della separazione.

Matteo Salvini in conferenza stampa ha annunciato che è in arrivo il bonus casa per i genitori separati che restano senza abitazione ma hanno ancora i figli a carico. L'importo sarà "tra i 400 e i 500 euro al mese" per un anno, ha detto il ministro. Non sono ancora chiare le tempistiche, né i requisiti più specifici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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