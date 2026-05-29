Il progetto “Con Cura” è stato avviato presso l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Ospedale Neurologico Carlo Besta. Prevede assistenza per bambini in trattamento oncologico e supporto alle loro famiglie, soprattutto per quelle provenienti da fuori Milano o da altre regioni. L’iniziativa riguarda servizi di accompagnamento e aiuto nei trasporti e nelle abitazioni. È rivolto a migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e dei loro genitori durante le cure.

All’Istituto Nazionale dei Tumori e al Neurologico Carlo Besta è partito il progetto “Con cura”, finalizzato ad aiutare e a sostenere i bambini che stanno seguendo cure oncologiche e le loro famiglie, in particolare quelle che arrivano da fuori Milano e da fuori regione. Ideato dall’organizzazione di volontariato “Officine Buone“ e dall’associazione “A Casa Lontani Da Casa“, il progetto offre gratuitamente servizi fondamentali: notti di accoglienza in case dell’accoglienza, l’accompagnamento alle visite e alle terapie, il supporto psicologico, ma anche buoni spesa e attività ludiche nei reparti di oncologia pediatrica. "Quando un bambino si ammala, la vita di un’intera famiglia cambia all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla casa ai trasporti, ecco il progetto Con Cura. Un aiuto ai bimbi in cura per tumore e ai genitori

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