Umbria gli scavi archeologici riportano alla luce un insediamento medievale

Notizia in breve

Gli scavi archeologici sul Monte Petrarvella in Umbria hanno portato alla luce un insediamento medievale. La campagna di scavi, alla terza fase, è stata condotta sotto la supervisione del professor Andrea Polcaro dell'Università di Perugia, con il supporto del Comune di Panicale. La scoperta potrebbe modificare la conoscenza storica dell’area, anche se non sono stati ancora forniti dettagli specifici sui reperti trovati.