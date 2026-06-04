Umbria gli scavi archeologici riportano alla luce un insediamento medievale
Gli scavi archeologici sul Monte Petrarvella in Umbria hanno portato alla luce un insediamento medievale. La campagna di scavi, alla terza fase, è stata condotta sotto la supervisione del professor Andrea Polcaro dell'Università di Perugia, con il supporto del Comune di Panicale. La scoperta potrebbe modificare la conoscenza storica dell’area, anche se non sono stati ancora forniti dettagli specifici sui reperti trovati.
Una scoperta che potrebbe riscrivere la storia del territorio di Panicale. Sul Monte Petrarvella la terza camapgna di scavi archeologici, condotta sotto la direzione scientifica del professor Andrea Polcaro dell'Università degli Studi di Perugia e il sostegno del Comune di Panicale ha riportato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scoperta a Colfiorito, i lavori del metanodotto riportano alla luce villaggio di 3 mila anni fa
Notizie e thread social correlati
A sei anni dallo stop, alla Villa romana riprendono gli scavi archeologici finanziati dal Ministero della culturaDopo sei anni dall’ultima attività di scavo, sono ripresi gli interventi nell’area della Villa romana di Russi.
Villa romana di Russi. Riprendono gli scavi archeologiciDopo sei anni dall’ultima attività, sono ripresi gli scavi archeologici presso la villa romana di Russi.
Temi più discussi: Umbria, gli scavi archeologici riportano alla luce un insediamento medievale; Trasimeno, dagli scavi emerge a Panicale insediamento medievale: verso un Parco archeologico -; Monte Petrarvella rivela la storia. Scoperta un’estesa necropoli; Patrimonio culturale, tutela e valorizzazione: studenti e istituzioni a confronto a Campo della Fiera.
L’artista romano sceglie l’Umbria Forum per una settimana di prove e per la data zero del tour facebook
Monte Petrarvella rivela la storia. Scoperta un’estesa necropoliPanicale, la terza campagna di scavi apre la strada alla nascita di un vero e proprio Parco archeologico . msn.com
Trasimeno, dagli scavi emerge a Panicale insediamento medievale: verso un Parco archeologicoUn insediamento medievale e un’estesa necropoli con alcune sepolture intatte sono stati riportati alla luce sul Monte Petrarvella, nella zona di Panicale, al termine della terza campagna di scavi arch ... umbria24.it