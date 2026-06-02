Alberto Lunghini omaggia Vasco Rossi con un conto alla rovescia d’artista

Notizia in breve

In vista dei concerti di Vasco Rossi a Ferrara, previsti per venerdì e sabato, un artista locale ha inaugurato un conto alla rovescia con illustrazioni quotidiane. L’illustratore ha deciso di celebrare l’evento attraverso una serie di opere che accompagnano i giorni che precedono il concerto. La serie viene pubblicata regolarmente sui social e rappresenta un omaggio visivo all’artista e all’attesa dei fan per le esibizioni al Parco Urbano.