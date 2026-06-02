Alberto Lunghini omaggia Vasco Rossi con un conto alla rovescia d’artista
In vista dei concerti di Vasco Rossi a Ferrara, previsti per venerdì e sabato, un artista locale ha inaugurato un conto alla rovescia con illustrazioni quotidiane. L’illustratore ha deciso di celebrare l’evento attraverso una serie di opere che accompagnano i giorni che precedono il concerto. La serie viene pubblicata regolarmente sui social e rappresenta un omaggio visivo all’artista e all’attesa dei fan per le esibizioni al Parco Urbano.
In attesa dei due concerti di Vasco Rossi a Ferrara, in programma venerdì 5 e sabato 6 al Parco Urbano, l’illustratore ferrarese Alberto Lunghini ha scelto di celebrare l’evento con un progetto artistico: un conto alla rovescia pressoché quotidiano realizzato attraverso una serie di illustrazioni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie e thread social correlati
Vasco Rossi, è conto alla rovescia per il concerto a Ferrara. Scatta il piano per la sicurezza, rete di oltre 100 telecamereIl concerto di Vasco Rossi a Ferrara si terrà il 5 e 6 giugno nel parco Urbano, attirando circa 120.
Vasco è sempre più vicino, partito il conto alla rovescia del concerto: c'è il timerDa mercoledì 5 giugno, un pannello led vicino a Ferrara mostrerà il conto alla rovescia in vista del concerto di Vasco Rossi.
Argomenti più discussi: Alberto Lunghini omaggia Vasco Rossi con un conto alla rovescia d’artista; ALBERTO LUNGHINI OMAGGIA VASCO ROSSI CON UN COUNTDOWN D'ARTISTA IN VISTA DEI CONCERTI DI FERRARA; Music news: le ultime notizie sulla musica aggiornate in tempo reale di oggi • martedì 2 giugno 2026.
Alberto Lunghini omaggia Vasco Rossi con un conto alla rovescia d’artista x.com