Firenze, 4 giugno 2026 – Ibridare. Non solo linguaggi contemporanei e pratiche artistiche, ma anche comunità e ambienti: perché la convivenza delle differenze dipende dalla capacità di costruire ponti e relazioni tra persone. Il titolo della quarta edizione dell' Ultracorpi Festival, "Abitare il corpo, abitare la città", non è una scelta casuale, ma segnala la necessità urgente di promuovere il dialogo tra generazioni, identità e spazi urbani e culturali. La rassegna - in programma da domani fino al 2 luglio ad ingresso libero - presenta cinque appuntamenti principali distribuiti tra la Limonaia di Villa Strozzi, il Circolo Vie Nuove e il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ultracorpi Festival": un mese di dialogo tra identità, comunità e spazio urbano

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