firenze al via ultracorpi festival tra danza teatro e poesia

Dal 5 giugno al 2 luglio, a Firenze si svolge la quarta edizione dell’Ultracorpi Festival, con spettacoli di arti performative, danza, teatro e poesia. Durante le settimane, si tengono anche concerti, laboratori partecipativi e attività rivolte alle famiglie nei parchi cittadini. L’evento coinvolge diverse location della città, offrendo un programma che unisce momenti culturali e attività per tutte le età.

Firenze, 4 giugno 2026 – Arti performative, danza, teatro, poesia, musica, laboratori partecipativi e attività per famiglie nei parchi cittadini: è un percorso diffuso quello proposto da Ultracorpi Festival, giunto alla sua quarta edizione, che si svolgerà dal 5 giugno al 2 luglio a Firenze. Il progetto culturale multidisciplinare, che intreccia linguaggi contemporanei e pratiche artistiche ibride, torna con il tema “Abitare il corpo, abitare la città”, una riflessione condivisa sul rapporto tra individuo, ambiente e comunità, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione, dell'accessibilità e della convivenza delle differenze. Partenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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