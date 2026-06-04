Firenze al via Ultracorpi Festival tra danza teatro e poesia

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 5 giugno al 2 luglio, a Firenze si svolge la quarta edizione dell’Ultracorpi Festival, con spettacoli di arti performative, danza, teatro e poesia. Durante le settimane, si tengono anche concerti, laboratori partecipativi e attività rivolte alle famiglie nei parchi cittadini. L’evento coinvolge diverse location della città, offrendo un programma che unisce momenti culturali e attività per tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 4 giugno 2026 – Arti performative, danza, teatro, poesia, musica, laboratori partecipativi e attività per famiglie nei parchi cittadini: è un percorso diffuso quello proposto da Ultracorpi Festival, giunto alla sua quarta edizione, che si svolgerà dal 5 giugno al 2 luglio a Firenze. Il progetto culturale multidisciplinare, che intreccia linguaggi contemporanei e pratiche artistiche ibride, torna con il tema “Abitare il corpo, abitare la città”, una riflessione condivisa sul rapporto tra individuo, ambiente e comunità, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione, dell'accessibilità e della convivenza delle differenze. Partenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

firenze al via ultracorpi festival tra danza teatro e poesia
© Lanazione.it - Firenze, al via Ultracorpi Festival tra danza, teatro e poesia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Insieme in scena al Cesalpino Festival tra teatro, danza, multimedialità e lingua inglese

La poesia torna in scena: nasce il primo Festival nazionale del Teatro di PoesiaÈ stato annunciato il primo Festival nazionale del Teatro di Poesia, un evento dedicato alla riscoperta di questa forma artistica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web